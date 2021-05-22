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    Antalya'da bir hırsız, çaldığı televizyonu omuzlayarak kaçtı

    Antalya'da bir eve giren hırsızlardan birinin çaldığı televizyonu omuzlayarak kaçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 22.05.2021 - 18:01
    • Güncelleme : 22.05.2021 - 18:23
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    Antalya'da bir hırsız, çaldığı televizyonu omuzlayarak kaçtı

    16 Mayıs gecesi 05.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 5033 Sokak'ta bulunan bir ikamette yaşanan olayda, eve girilip LCD ekran televizyon çalınması polisi harekete geçirdi.

    2 HIRSIZ YAKALANARAK TUTUKLANDI

    Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak hırsızlık olayının 2 şüphelisini kısa sürede yakaladı. 13 suç kaydı bulunan Veli G. ve büyük bölümü hırsızlık olmak üzere 22 ayrı suç kaydı bulunan Abdülsamet Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

    Antalya'da bir hırsız, çaldığı televizyonu omuzlayarak kaçtı VİDEO

    TELEVİZYONU OMUZLAYARAK KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

    Şüphelilerden birinin evden çaldığı LCD televizyonu omuzlayıp caddede koşarak gitti anlar güvenlik kameralarınca kaydedilirken, hırsızın yolun karşısından gelen iki kişinin geçmesini bekledikten sonra koşarak gitmesi kayıtlara girdi.

    Antalya da bir hırsız, çaldığı televizyonu omuzlayarak kaçtı #1

    Antalya da bir hırsız, çaldığı televizyonu omuzlayarak kaçtı #2

    Antalya da bir hırsız, çaldığı televizyonu omuzlayarak kaçtı #3

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