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    Antalya'da bir kadın itfaiyenin merdiveni ile balkondan çıkarıldı

    Kepez ilçesinde bir kadın, ihbar üzerine evlerine gelen polis ekiplerine eşinin kapıyı açmaması üzerine, balkondan itfaiyenin merdiveni ile çıkarılarak polis merkezine götürüldü.
    • AA
    • 06.11.2021 - 04:31
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    Antalya'da bir kadın itfaiyenin merdiveni ile balkondan çıkarıldı

    Antalya'nın Kepez ilçesinde ilginç anlara şahit olundu.

    Kanal Mahallesi'nde bir apartmanın 1. kat dairesinde kavga olduğu ihbarını alan ekipler, adrese gitti.

    Antalya da bir kadın itfaiyenin merdiveni ile balkondan çıkarıldı #1

    KADIN İTFAİYE ARACININ MERDİVENİ İLE ÇIKARILDI

    Polisler, daire kapısını açan olmaması üzerine itfaiyeden yardım istedi. Bu arada, bulunduğu odadan ayrılamayan ve evininin balkonuna çıkan kadın, itfaiye aracından uzatılan hidrolik merdivenle dışarıya çıkarıldı.

    İsmi açıklanmayan kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

    Antalya da bir kadın itfaiyenin merdiveni ile balkondan çıkarıldı #2

    Antalya da bir kadın itfaiyenin merdiveni ile balkondan çıkarıldı #3

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