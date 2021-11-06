Antalya'da bir kadın itfaiyenin merdiveni ile balkondan çıkarıldı

Antalya'da bir kadın itfaiyenin merdiveni ile balkondan çıkarıldı

Kepez ilçesinde bir kadın, ihbar üzerine evlerine gelen polis ekiplerine eşinin kapıyı açmaması üzerine, balkondan itfaiyenin merdiveni ile çıkarılarak polis merkezine götürüldü.

Antalya'nın Kepez ilçesinde ilginç anlara şahit olundu.

Kanal Mahallesi'nde bir apartmanın 1. kat dairesinde kavga olduğu ihbarını alan ekipler, adrese gitti.

KADIN İTFAİYE ARACININ MERDİVENİ İLE ÇIKARILDI

Polisler, daire kapısını açan olmaması üzerine itfaiyeden yardım istedi. Bu arada, bulunduğu odadan ayrılamayan ve evininin balkonuna çıkan kadın, itfaiye aracından uzatılan hidrolik merdivenle dışarıya çıkarıldı.

İsmi açıklanmayan kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.