Antalya'da karaciğerini bağışlayıp kardeşini yaşattı

Ciğeri iflas ettiği için ülke ülke gezen hastanın çaresi, kardeşinde bulundu. Ülke ülke gezen Türk hastaya, 'Çaren Türkiye, Türkiye bu konuda çok iyi' denildi.

Turizm işi ile uğraşan Mevlüt Kurşun'a, son 5 yıldır ilerleyen hastalığını yenebilmek için karaciğer nakli olması gerektiği söylenince, yurt dışında sağlık araştırmaları yapmaya başladı.

Almanya ve İsrail'deki doktorların, bu konudaki en iyi merkezlerin Türkiye'de olduğunu ve en iyi merkezlerden birinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi olduğunu söylemesi üzerine Kurşun, hastaneye gitti.

2 ay öncesine kadar karaciğeri iflas ederek hayati tehlikesi artan Kurşun, koronavirüs nedeniyle bağışçı bulamadı.

KARDEŞİNE CAN OLDU

Kardeşinin hayata tutunmasını isteyen Dilara Mamet Yiğit, bağışçı olmak istedi. Yapılan testler sonucunda kardeş Dilara Mamet Yiğit'in, Kurşun'a ciğerinin bir kısmını verebileceği öğrenildi.

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nde bir hafta önce yapılan operasyonla Dilara Mamet Yiğit'ten alınan karaciğer dokusu, Mevlüt Kurşun'a nakledildi.

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"SAYELERİNDE HAYATA TUTUNDUM"

İyileşebilmesi için ailesinin seferber olduğunu belirten Kurşun, "Kız kardeşimin verici olabileceği tespit edildi. Allah ondan ve doktorlarımdan razı olsun. Sayelerinde hayata tutundum. Ailemin tamamı verici olmak istedi, bu da beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

"DOKTORLAR OLMAZ DEYİNCE ÇOK ÜZÜLDÜM"

Kardeşinin hastalığının çok büyük sorun yarattığını bildiklerini, senelerdir yaşadıklarına şahit olduklarını söyleyen Dilara Mamet Yiğit, "Biz iki kardeşiz. Sona geldiğini öğrendiğimde hemen bağışçı olmak istedim. İlk muayenede doktorlar boyum ve kilom az olduğu için verici olamayacağımı söylediklerinde çok üzüldüm. Çok şükür sonraki testlerde uygun görüldüm. Kardeşim kurtuldu, Allah onlardan razı olsun. Allah onlara da uzun ve sağlıklı ömür versin." dedi.

PANDEMİ SÜRECİ NAKİLLERE ENGEL OLDU

Ameliyatı gerçekleştiren ekibin başındaki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, hastanın sağlığının çok iyi olduğunu, tüm nakillerde Türkiye'nin en iyi merkezi olduklarını, bunu tüm dünyanın da kabul ettiğini, pandemi nedeniyle bir süre ara vermek zorunda kaldıkları nakillere devam ettiklerini söyledi.

Prof. Dr. Aydınlı, "Nakil yaptığımız hastalarımız, nakil ve sonrasında en deneyimli ve güvenilir ekip tarafından takip ediliyor." dedi.







