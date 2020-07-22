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- Antalya'da seyyar satıcı zabıtalar tarafından dövüldü
Antalya'da seyyar satıcı zabıtalar tarafından dövüldü
100. Yıl Bulvarı'nda kadın zabıtaya küfrettiği ve fiziki saldırıda bulunduğu gerekçesiyle bir seyyar satıcı, diğer zabıtalar tarafından sokak ortasında dövüldü.
- İHA
- 22.07.2020 - 23:36
- Güncelleme : 23.07.2020 - 00:02
Antalya'da 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, denetleme yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ile meyve satan bir seyyar satıcı arasında kadın zabıta memuruna küfrettiği ve fiziki saldırıda bulunduğu gerekçesiyle sözlü tartışma yaşandı.
ACI İÇİNDE BAĞIRDIĞI GÖRÜLDÜ
Ardından 4 kişilik bir zabıta gurubu satıcıyı tartaklamaya başladı. Çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıyan olayda, bir zabıta memurunun ise duvara yasladığı seyyar satıcıya kafa attığı ve ardından satıcının acı içerisinde bağırdığı görüldü.
Antalya'da seyyar satıcı zabıtalar tarafından dövüldü VİDEO