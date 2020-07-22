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Antalya'da seyyar satıcı zabıtalar tarafından dövüldü

Antalya'da seyyar satıcı zabıtalar tarafından dövüldü

100. Yıl Bulvarı'nda kadın zabıtaya küfrettiği ve fiziki saldırıda bulunduğu gerekçesiyle bir seyyar satıcı, diğer zabıtalar tarafından sokak ortasında dövüldü.