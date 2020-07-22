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    Antalya'da seyyar satıcı zabıtalar tarafından dövüldü

    Antalya'da seyyar satıcı zabıtalar tarafından dövüldü

    100. Yıl Bulvarı'nda kadın zabıtaya küfrettiği ve fiziki saldırıda bulunduğu gerekçesiyle bir seyyar satıcı, diğer zabıtalar tarafından sokak ortasında dövüldü.
    • İHA
    • 22.07.2020 - 23:36
    • Güncelleme : 23.07.2020 - 00:02
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    Antalya'da seyyar satıcı zabıtalar tarafından dövüldü

    Antalya'da 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, denetleme yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ile meyve satan bir seyyar satıcı arasında kadın zabıta memuruna küfrettiği ve fiziki saldırıda bulunduğu gerekçesiyle sözlü tartışma yaşandı.

    Antalya'da seyyar satıcı zabıtalar tarafından dövüldü #1

    ACI İÇİNDE BAĞIRDIĞI GÖRÜLDÜ

    Ardından 4 kişilik bir zabıta gurubu satıcıyı tartaklamaya başladı. Çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıyan olayda, bir zabıta memurunun ise duvara yasladığı seyyar satıcıya kafa attığı ve ardından satıcının acı içerisinde bağırdığı görüldü.

    Antalya'da seyyar satıcı zabıtalar tarafından dövüldü  VİDEO


    Antalya'da seyyar satıcı zabıtalar tarafından dövüldü #1

    Antalya'da seyyar satıcı zabıtalar tarafından dövüldü #3

    Antalya'da seyyar satıcı zabıtalar tarafından dövüldü #4

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