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    Antalya'da bir kişi sevdiği kadın reddedince ırmağa atladı

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde aşık olduğu kadın tarafından reddedilen R.B., Manavgat köprüsünden ırmağa atladı. Polis ve itfaiye ekipleri trafından çıkarılan R.B., hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 11.11.2021 - 19:57
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    Antalya'da bir kişi sevdiği kadın reddedince ırmağa atladı

    Saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda Antalya'nın Manavgat ilçesi Manavgat köprüsüne gelen R.B., çevredekilerin bakışları arasında kendisini ırmağa bıraktı.

    AĞ FİLE YARDIMIYLA SUDAN ÇIKARILDI

    Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ve itfaiye görevlileri, ırmak kenarında bulunan bir tekneye binerek, R.B.’yi ağ file yardımı ile sudan çıkardı. Tekneye alınarak kıyıya çıkarılan R.B., polis ekibi tarafından Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavisi yapılan R.B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

    SEVDİĞİ KADININ REDDETMESİ ÜZERİNE ATLADIĞI ORTAYA ÇIKTI

    Yaklaşık 2 yıldır tanıdığı ve hoşlandığı kadın arkadaşı tarafından reddedildikten sonra bunalıma girdiği belirtilen R.B.’nin, önce evinde alkol aldığı, daha sonra köprüye gelerek ırmağa atladığı ortaya çıktı.

    Antalya da bir kişi sevdiği kadın reddedince ırmağa atladı #1

    Antalya da bir kişi sevdiği kadın reddedince ırmağa atladı #2

    Antalya da bir kişi sevdiği kadın reddedince ırmağa atladı #3

    Antalya da bir kişi sevdiği kadın reddedince ırmağa atladı #4

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