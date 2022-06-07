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    Antalya'da bir kişi seyir terasından kayalıklara düştü

    Antalya Kepez'de seyir terasında manzarayı izlerken dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten kayalık alana düşen kişiyi itfaiye kurtardı.
    • 07.06.2022 - 22:50
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 22:59
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    Antalya'da bir kişi seyir terasından kayalıklara düştü

    Saat 19.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Odabaşı Mahallesi Panaromik Seyir Terası’nda meydana gelen olayda, terasa gelen Yusuf Ercan, şehir manzarasını izlemeye başladı.

    20 metre yükseklikten kayalıklara düştü

    Bir süre manzarayı izleyen Ercan, dengesini kaybederek, 20 metre yükseklikten kayalık alana düştü. Yusuf Ercan düştüğü yerden 'Yardım edin' diye çığlık atarken çevrede bulunanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    DHA'nın haberine göre, bölgeye gelen itfaiye ekipleri Ercan’ın yerini belirledikten sonra kurtarmak için halat sistemi kurdu. Kaşık sedyeye alınan Yusuf Ercan, ekiplerin çalışmasıyla yukarı çıkartıldı. Bilinci yerinde olan Ercan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    "Aşağıda kayalık alandaydı"

    Olayı gören Muhammet Serkan Ceviz, “Biz ileride oturuyorduk, bir anda itfaiye sesini duyduk ve buraya geldik. Şahıs aşağıda kayalık alandaydı. Sonra itfaiye ekipleri halat çekerek aşağıya indi ve şahsı kurtardı" dedi.

    Antalya'da bir kişi seyir terasından kayalıklara düştü VİDEO

    Antalya da bir kişi seyir terasından kayalıklara düştü #1

    Antalya da bir kişi seyir terasından kayalıklara düştü #2

    Antalya da bir kişi seyir terasından kayalıklara düştü #3

    Antalya da bir kişi seyir terasından kayalıklara düştü #4

    Antalya da bir kişi seyir terasından kayalıklara düştü #5

    Antalya da bir kişi seyir terasından kayalıklara düştü #6

    Antalya da bir kişi seyir terasından kayalıklara düştü #7

    Antalya da bir kişi seyir terasından kayalıklara düştü #8

    Antalya da bir kişi seyir terasından kayalıklara düştü #9

    Antalya da bir kişi seyir terasından kayalıklara düştü #10


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