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    Antalya'da bir otelde 332 litre sahte içki ele geçirildi

    Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarmanın bir otele yaptığı baskında 332 litre sahte içki ele geçirildi.
    • İHA
    • 16.09.2021 - 21:44
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    Antalya'da bir otelde 332 litre sahte içki ele geçirildi

    Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde İstihbarat Şube Müdürlüğü , Merkez Jandarma Komutanlığı, Kemer JASAT ve Kemer İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte operasyon yapıldı.

    332 LİTRE SAHTE İÇKİYE EL KONULDU

    Operasyonda 332 litre sahte içki tespit edilerek el konuldu.

    Antalya da bir otelde 332 litre sahte içki ele geçirildi #1

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