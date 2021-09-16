Antalya'da bir otelde 332 litre sahte içki ele geçirildi

Antalya'da bir otelde 332 litre sahte içki ele geçirildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarmanın bir otele yaptığı baskında 332 litre sahte içki ele geçirildi.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde İstihbarat Şube Müdürlüğü , Merkez Jandarma Komutanlığı, Kemer JASAT ve Kemer İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte operasyon yapıldı.

332 LİTRE SAHTE İÇKİYE EL KONULDU

Operasyonda 332 litre sahte içki tespit edilerek el konuldu.