Antalya'da bir otelde 332 litre sahte içki ele geçirildi
Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarmanın bir otele yaptığı baskında 332 litre sahte içki ele geçirildi.
- İHA
- 16.09.2021 - 21:44
Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde İstihbarat Şube Müdürlüğü , Merkez Jandarma Komutanlığı, Kemer JASAT ve Kemer İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte operasyon yapıldı.
332 LİTRE SAHTE İÇKİYE EL KONULDU
Operasyonda 332 litre sahte içki tespit edilerek el konuldu.