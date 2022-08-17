Petrol
93.62
1.39%
Euro
18.2673
0.12%
Dolar
17.9629
0.27%
Altın
1.02
-0.17%
Borsa
2978
2.22%
Bitcoin
424.500
-1.14%
BTXN Coin
6.09
-1.29%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Antalya'da bir otelin güvenlik müdürü, eski çalışanı tarafından vuruldu

    Antalya'da beş yıldızlı bir otelin güvenlik müdürü, iddiaya göre işten çıkardığı eski çalışan tarafından tabancayla vurularak yaralandı.
    • 17.08.2022 - 17:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da bir otelin güvenlik müdürü, eski çalışanı tarafından vuruldu

    Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen olayda, müdürünün işten çıkardığı iddiasıyla eski iş yerine gelen Mesut B. (40) ile Güvenlik Müdürü Murat U. (47) arasında tartışma çıktı.

    Tabancayla vurdu

    Kavgaya dönüşen olayda, Mesut B., yanında getirdiği tabancayla ateş ederek Murat U.'yu yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Güvenlik müdürü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine, ardından Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan Mesut B., polis merkezine götürüldü.

    Antalya da bir otelin güvenlik müdürü, eski çalışanı tarafından vuruldu #1


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş adamı yeni kripto projesini açıklıyor!
    Tesla

    Ünlü iş adamı yeni kripto projesini açıklıyor!

    YÖK Başkanı: Üniversite sınavına başvuru sayısı yüzde 25 arttı
    Gündem

    YÖK Başkanı: Üniversite sınavına başvuru sayısı yüzde 25 arttı

    Ünlü isimler orman yangınlarına dikkat çekti
    Gündem

    Ünlü isimler orman yangınlarına dikkat çekti

    Görüş Bildir