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Antalya'da bir otelin güvenlik müdürü, eski çalışanı tarafından vuruldu

Antalya'da bir otelin güvenlik müdürü, eski çalışanı tarafından vuruldu

Antalya'da beş yıldızlı bir otelin güvenlik müdürü, iddiaya göre işten çıkardığı eski çalışan tarafından tabancayla vurularak yaralandı.