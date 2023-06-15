Antalya'da bir sürücü minibüsün arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi Antalya’da minibüsün arkasına bağlanan köpeği zorla götüren sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye adli işlem yapılacağı öğrenildi.

İHA

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Antalya'da yaşanan olay, görenleri kahretti.

Kepez ilçesi Baraj Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir köpeğin servis minibüsünün arkasına bağlanarak götürüldüğü görüldü.

Büyük tepki çekti

Soysal medyada paylaşılan ve köpeğin zorla götürüldüğü anlar büyük tepki çekti. Şahsı diğer sürücüler korna çalarak uyarsa da yoluna devam etti.

Sürücü hakkında adli işlem yapılacak

Gelen tepkilerin ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 32 MA 1620 plakalı minibüsün sürücüsünü kısa sürede yakaladı.

Polis ekipleri tarafından ifadesi alınan sürücü hakkında adli işlem yapılacağı öğrenildi.