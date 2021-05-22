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    Antalya'da borç-alacak tartışmasında kan aktı

    Antalya'da borç-alacak anlaşmazlığı çıkan tartışmada, Ramazan Ş., evine gittiği Ali K.'yı daire kapısı önünde tabancayla vurarak bacağından yaraladı.
    • DHA
    • 22.05.2021 - 22:02
    • Güncelleme : 22.05.2021 - 22:45
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    Antalya'da borç-alacak tartışmasında kan aktı

    Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 2'nci katında meydana gelen olayda, Ramazan Ş., aralarında borç- alacak anlaşmazlığı olan Ali K.'nın cadde üzerinde bulunan evine gitti.

    SAĞ BACAĞINDAN VURDU

    Ali K., daire kapısının önüne gelen Ramazan Ş. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ramazan Ş., yanındaki tabancayla Ali K.'ya ateş ederek sağ bacağından yaraladı. Ali K., can havliyle kapıyı kapatıp dairesine girerken, Ramazan Ş. ise olay yerinden kaçtı.

    Antalya'da borç-alacak tartışmasında kan aktı VİDEO

    KAPIYI KAPATIP, 112’Yİ ARADI

    Ali K., telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ali K. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de eşkali belirlenen Ramazan Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

     

    Antalya da borç-alacak tartışmasında kan aktı #1


    Antalya da borç-alacak tartışmasında kan aktı #2

    Antalya da borç-alacak tartışmasında kan aktı #3

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