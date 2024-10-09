Antalya'da çakar lamba denetimi: 10 araç trafikten menedildi İlde yapılan denetimlerde 904 araç kontrol edildi. Çakar lamba kullanan 10 araç trafikten menedilirken toplam 64 bin 390 TL para cezası kesildi.

İHA

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından planlanan özel denetim kapsamında, ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuata aykırı olarak araçlarına takan sürücülerin tespitine yönelik denetimler yapıldı.

10 SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

Antalya il merkezi ve ilçelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 904 araç kontrol edildi.

Usulsüz çakar lamba kullandığı belirlenen 10 sürücüye toplam 64 bin 390 TL trafik idari para cezası uygulanarak bu araçlar trafikten menedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)