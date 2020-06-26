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    Antalya'da cami avlusuna bırakılan bebeği cemaat buldu

    Kepez'de cami avlusunda yeni doğmuş bir bebek bulundu. Bebek, teslim edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 26.06.2020 - 19:43
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    Antalya'da cami avlusuna bırakılan bebeği cemaat buldu #1

    Antalya'nın Kepez ilçesi Yükseliş Camisi'ndeki namazdan çıkanlar, bahçede havluya sarılı bir bebek olduğunu fark etti.

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, bebeğin yaşadığını belirledi. Yeni doğduğu belirtilen erkek bebek, 112 Acil Servis ekibince hastaneye götürüldü.

    Antalya'da cami avlusuna bırakılan bebeği cemaat buldu #2

    KANLAR İÇİNDE HAVLUYA SARILI BULUNDU

    Yükseliş Cami Müezzini Hasan Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, bebeği kanlar içinde bir havluya sarılı şekilde bulduklarını söyledi.

    Bebeği görünce çok üzüldüğünü aktaran Şimşek, "Yeni doğmuş bir bebekti, üzerinde kan vardı. Burada sokak köpekleri var. Çok şükür bebeğe bir şey olmamış." dedi.

    Antalya'da cami avlusuna bırakılan bebeği cemaat buldu #3

    Antalya'da cami avlusuna bırakılan bebeği cemaat buldu #4

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