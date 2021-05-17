Antalya'da canlı müzik eşliğinde düğüne jandarma baskını

Antalya'da canlı müzik eşliğinde düğün yapan yabancı uyruklu 13 kişiye pandemi kurallarını ihlal etmekten toplam 40 bin 900 TL idari para cezası uyulandı.

Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi’nde saat 19.00 sıralarında İlçe Jandarma Komutanlığı devriye ekipleri, yabancı uyruklu olduğu tespit edilen 13 kişinin canlı müzik eşliğinde düğün yaptıklarını tespit etti.

13 KİŞİYE 41 BİN LİRA CEZA

13 kişiye sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 40 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.

GEÇİCİ KORUMA KİMLİK BELGELERİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ayrıca Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordine kurularak, şahısların Hatay, Mersin ve Konya illerinden alınmış geçici koruma kimlik belgeleri olduğu tespit edildi. Kimlik ve cep telefonu sorguları yapılan şahısların örgütsel açıdan suç kayıtları olmadığı belirlenirken, şahıslar geçici koruma kimlik belgesi aldıkları illere gitmeleri konusunda uyarılıp serbest bırakıldı.

















