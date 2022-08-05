İçi para ve evrak dolu çantasını kaybeden yabancı uyruklu çift, fırıncı esnaf sayesinde çantasına kavuştu. Büyük mutluluk yaşayan Rus çift, "Türk insanına olan güven ve sevgimiz iyice arttı" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde fırın dükkanı olan Mehmet Tahir Özdemir, sabah dükkanını açarken yerde çanta buldu.

Çantayı açan Özdemir, içindeki eşyalardan yola çıkarak yabancı uyruklu şahsa ait olduğunu anladı.

Çantanın içinde deste halinde euro, pasaport, kredi kartı, kimlikler, değişik yabancı paralar görünce Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolunu aradı.

Çifte ulaşıldı

Çantanın bulunduğu yere gelen ekipler çantayı teslim alarak, sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda çantanın sahibinin Kemer ilçesinde ikamet ettiği anlaşılan Rus eski milli voleybolcu ve voleybol hakemi Vladımır Chernıkov ve eşi Mishina Zarissa’ya ait olduğu belirlendi.

Yapılan davetin ardından çift tercüman eşliğinde karakola geldi.

Antalya'da çantalarını kaybeden Rus çifte çantaları teslim edildi VİDEO

Çanta teslim edildi

İçinde 100 adet 50 euro, 430 ruble, 32 Gürcü Larisi, 2 adet pasaport,1 adet Türkiye’de ikamet izin belgesi, 1 adet yabancı sürücü belgesi, 1 adet yabancı kimlik, 4 adet yabancı bankalara ait banka ve kredi kartı ile 1 adet altın zincir bulunan çanta teslim edildi.

"Türk insanına olan güven ve sevgimiz iyice arttı"

Evrak ve parasına kavuşan çift mutluluklarını şu sözlerle ifade etti:

“Çantada paranın yanında çok sayıda önemli evrak bulunuyordu. Bu evrakları çıkartmak bizim için çok zordu. Tam ümidimizi yitirdiğimiz anda çantanın bulunduğu haberini aldık. Buraya gelirken, parayı alsınlar ama evraklarımız gelsin yeter diyerek geldik. Ama aklımızın ucundan bile geçmeyecek bir olayla karşılaştık. Ne paramızda ne de evraklarımızda en küçük bir eksiklik yoktu. Çok mutlu olduk. Türk insanına olan güven ve sevgimiz iyice arttı. Türk jandarmasına ne kadar teşekkür etsek azdır” diye konuştu.

Esnafa zarf vererek teşekkür ettiler

İHA'nın aktarımına göre; Rus çift, parayı bulan kişiyle görüşmek istediklerini söyleyince jandarma ekipleri Mehmet Tahir Özdemir’i karakola davet etti.

Rus çift, Özdemir’e teşekkür ederken, kendisine bir zarf taktim etti.