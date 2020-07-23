Antalya'da carettaların üreme alanına giren sürücü

Caretta carettaların üreme alanına iş makinesi ile girerek yuvalara zarar veren bir sürücüye, vatandaşlar tarafından tepki gösterildi.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Yeşilöz Mahallesi'nde caretta carettaların üreme bölgeleri arasında yer alan kumsala iş makinesiyle giren sürücü tepkilere neden oldu.

Vatandaşlar tarafından uyarılan sürücü daha sonra alandan ayrıldı.

"YUVALARI KORUMAMIZ LAZIM"

Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan, nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların yumurtlama alanlarından uzak durulması gerektiğini söyledi.

İş makinesinin alana girmesine üzüldüklerini belirten Kayhan, "Bir greyderin caretta yuvasının olduğu alanda hiçbir şey yapmadan sahili dolaşması sonucu yuvalarımız zarar gördü. Yuvaları korumamız lazım. Üstelik deniz kaplumbağası nesli tükenmekte olan bir canlı. Daha dikkatli olmalıyız." diye konuştu.

Antalya'da carettaların üreme alanına iş makinesiyle girilmesine tepki