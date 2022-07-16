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Antalya'da cep telefonuyla kadınları çeken şahsa meydan dayağı

Antalya'da cep telefonuyla kadınları çeken şahsa meydan dayağı

Antalya Döşemealtı'nda cep telefonuyla kadınları çektiği iddia edilen yabancı uyruklu bir kişi, esnaf ve vatandaş tarafından darbedildikten sonra polise teslim edildi.