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    Antalya'da cep telefonuyla kadınları çeken şahsa meydan dayağı

    Antalya Döşemealtı'nda cep telefonuyla kadınları çektiği iddia edilen yabancı uyruklu bir kişi, esnaf ve vatandaş tarafından darbedildikten sonra polise teslim edildi.
    • 16.07.2022 - 19:59
    • Güncelleme : 16.07.2022 - 20:01
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    Antalya'da cep telefonuyla kadınları çeken şahsa meydan dayağı

    Dün saat 19.00 sıralarında Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Bahçeyaka Mahallesi kapalı cuma pazarında meydana gelen olayda, pazarda alışveriş yapan iki kadın, cep telefonuyla görüntülerini çektiklerini iddia ettikleri yabancı uyruklu M.E. adlı şahsa tepki gösterdi.

    Esnaf ve çevredekiler darbetti

    Kadınların tepkisiyle esnaf ve çevredekiler M.E.’yi darbetti. Şüpheli aldığı darbelerle kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre, sağlık ekipleri şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. M.E., ambulansla hastaneye, ardından da karakola götürüldü.

    Antalya da cep telefonuyla kadınları çeken şahsa meydan dayağı #1

    Antalya da cep telefonuyla kadınları çeken şahsa meydan dayağı #2


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