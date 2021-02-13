Antalya'da ceza yiyeceğini düşünüp ağlayan kurye muaf çıktı
- İHA
- 13.02.2021 - 13:49
- Güncelleme : 13.02.2021 - 13:56
Antalya'da paket servisçisi olarak çalışan 26 yaşındaki Cenk Arıcan, iş saatine 1 saat kala balık tutmak için Muratpaşa ilçesi Yavuz Öcan Parkı’ndaki falezlere geldi.
Falezlerin denizle buluştuğu kısma inen Arıcan’ı, bölgede uygulama yapan polis ekipleri fark etti.
BOTLA ALINDI
Arıcan, kendisine seslenen polis ekiplerinin uyarısını dinlemeyince deniz polisi devreye girdi. Limandan çıkış yapan ekipler, Arıcan’ı bulunduğu yerden bota alıp Kaleiçi Yat Limanı’na getirdi.
Antalya'da ceza yiyeceğini düşünüp ağlayan kurye muaf çıktı VİDEO
GÖZYAŞI DÖKTÜ
Polisin tutanak hazırladığı sırada ceza yiyeceğini düşünen genç kurye, uzun süre gözyaşı döktü.
KISITLAMADAN MUAF ÇIKTI
Evrakların incelenmesinin ardından kısıtlamadan muaf tutulduğu anlaşılan kurye herhangi bir cezai işlem uygulanmadı.
Ekip otosuna bindirilen kurye, işe gitmesi için tekrar şehir merkezine bırakıldı.