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    Antalya'da ceza yiyeceğini düşünüp ağlayan kurye muaf çıktı

    Antalya’da bir restoranda paket servisi yapan kurye, işe başlamadan 1 saat önce falezlerde balık tutmak isteyince polis engeline takıldı.
    • İHA
    • 13.02.2021 - 13:49
    • Güncelleme : 13.02.2021 - 13:56
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    Antalya'da ceza yiyeceğini düşünüp ağlayan kurye muaf çıktı

    Antalya'da paket servisçisi olarak çalışan 26 yaşındaki Cenk Arıcan, iş saatine 1 saat kala balık tutmak için Muratpaşa ilçesi Yavuz Öcan Parkı’ndaki falezlere geldi.

    Falezlerin denizle buluştuğu kısma inen Arıcan’ı, bölgede uygulama yapan polis ekipleri fark etti.

    BOTLA ALINDI

    Arıcan, kendisine seslenen polis ekiplerinin uyarısını dinlemeyince deniz polisi devreye girdi. Limandan çıkış yapan ekipler, Arıcan’ı bulunduğu yerden bota alıp Kaleiçi Yat Limanı’na getirdi.

    Antalya'da ceza yiyeceğini düşünüp ağlayan kurye muaf çıktı VİDEO

    Antalya da ceza yiyeceğini düşünüp ağlayan kurye muaf çıktı #1

    GÖZYAŞI DÖKTÜ

    Polisin tutanak hazırladığı sırada ceza yiyeceğini düşünen genç kurye, uzun süre gözyaşı döktü.

    Antalya da ceza yiyeceğini düşünüp ağlayan kurye muaf çıktı #2

    KISITLAMADAN MUAF ÇIKTI

    Evrakların incelenmesinin ardından kısıtlamadan muaf tutulduğu anlaşılan kurye herhangi bir cezai işlem uygulanmadı.

    Ekip otosuna bindirilen kurye, işe gitmesi için tekrar şehir merkezine bırakıldı.

    Antalya da ceza yiyeceğini düşünüp ağlayan kurye muaf çıktı #3

    Antalya da ceza yiyeceğini düşünüp ağlayan kurye muaf çıktı #4

    Antalya da ceza yiyeceğini düşünüp ağlayan kurye muaf çıktı #5

    Antalya da ceza yiyeceğini düşünüp ağlayan kurye muaf çıktı #6

    Antalya da ceza yiyeceğini düşünüp ağlayan kurye muaf çıktı #7

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