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    Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altında

    Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
    • AA
    • 19.09.2020 - 01:50
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    Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altında

    Antalya'nın Kumluca ilçesi Adrasan Mahallesi Seylemit mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına, Antalya'nın yanı sıra Denizli, Burdur, Muğla ve Isparta'dan da sevk edilen arazözlerle müdahale edildi.

    YANGIN KONTROL ALTINDA

    Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de 12 itfaiye aracıyla yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici'nin de çalışmaları yerinde takip ettiği yangın kontrol altına alındı.

    Ekipler, soğutma çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

    Antalya da çıkan orman yangını kontrol altında #1

    20 EV TEDBİREN BOŞALTILMILŞTI

    Jandarma ekipleri, çoğunluğu yazlık olan 20 evi akşam saatlerinde tedbir amaçlı boşaltmıştı.

    Antalya da çıkan orman yangını kontrol altında #2

    Antalya da çıkan orman yangını kontrol altında #3

    Antalya da çıkan orman yangını kontrol altında #4

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