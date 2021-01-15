Antalya’da 3 çocuğun elektronik eşya tamiri yapılan iş yerine attığı torpilin patlaması, çalışanların korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi’nde elektronik eşya tamir ve bakımının yapıldığı iş yerinin önünden geçen 3 çocuk, ellerinde ateşledikleri torpil diye tabir edilen patlayıcı maddeyi bir anda iş yerinin içine atarak kaçmaya başladı.

İçeri atılan maddenin ne olduğunu anlamaya çalışan esnaf, yaşanan patlamayla neye uğradığını şaşırdı.

Büyük korkunun yaşandığı olayda, şoku üzerinden atan esnaf hemen iş yerinin önüne çıktı ancak kimseyi göremedi. Güvenlik kameralarını inceleyen iş yeri sahibi, durumu ancak o zaman anlayabildi.

Antalya'da çocuklar iş yerine torpil attı VİDEO

"KENDİMİZİ DIŞARI ATTIK"

İş yerinde teknik servis bölümünde personelin çalıştığını, kendisinin de telefon görüşmesi yaptığını belirten Murat Topal, “Bir anda patlama oldu ve ortalığı duman kapladı. Neye uğradığımızı anlayamadık. Panik halinde kendimizi dışarı attık. Dışarıya çıktığımızda Manavgat Belediyesi istikametine koşarak uzaklaşan çocuklar gördük.” dedi.

Hemen güvenlik kamerasını açarak görüntüleri izlediğini belirten Topal, “Görüntülerde 3 çocuğun iş yerimizin önüne geldiğinde durduğunu, 2 çocuk biraz uzaklaşırken çocuklardan bir tanesinin elindeki torpili yakıp işyerinden içeriye attığı görülüyor.” dedi.

"YANGIN ÇIKABİLİRDİ"

Torpilin patladıktan sonra iş yerinin tavanına ve kolona çarptığını belirten Topal, kartonpiyere değmesi durumunda iş yerinde yangın çıkabileceğini, büyük bir tehlike atlattıklarını söyledi.

























