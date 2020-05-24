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    Antalya'da çocukların havuz keyfi

    Domates kasası ve naylondan yaptıkları havuzda yüzen 4 çocuğun eğlendiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 24.05.2020 - 14:44
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    Antalya'da çocukların havuz keyfi

    Koronavirüsle mücadele kapsamında 20 yaş ve altı çocukların sokağa çıkması yasaklanmıştı.

    Bu kapsamda evlerinde kalan ve  Antalya'da aileleri serada domates üreticiliği yapan yaşları 6 ile 10 arasında değişen çocuklar, seraların arasına damlama sulama sisteminden faydalanabilecekleri şekilde bir havuz tasarladı.

    DOMATES KASALARI VE NAYLONDAN HAVUZ

    3 katlı domates seralarını havuz şeklinde yükselterek içine naylon seren çocuklar, fıskiye yardımıyla da havuza su doldurdu.

    Buz gibi suyla dolu havuzda eğlenen çocuklar, seranın kenarından suya atlamayı da ihmal etmedi.

    Çocukların kendi imkanlarıyla yaptıkları havuzda eğlendikleri renkli anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Antalya'da çocukların domates kasasında havuz keyfi

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