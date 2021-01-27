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    Antalya'da dalga ile selfie

    Antalya’yı etkisi altına alan fırtına ve yağış dev dalgaların oluşmasına sebep olurken tehlikeye aldırış etmeyen bazı vatandaşlar, selfie yarışına girdi.
    • DHA
    • 27.01.2021 - 16:22
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 17:26
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    Antalya'da dalga ile selfie

    Antalya'da hızı saatte 132 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar nedeniyle Konyaaltı Caddesi'ndeki sahil şeridi, dev dalgalara teslim oldu.

    Boyu zaman zaman 10 metreyi aşan dalgalar, sahil şeridini dövdü. Dalgalar, denize yakın olan noktadan ana yola kadar ulaştı.

    Yağmurun ve fırtınanın dinmesiyle birlikte Antalyalılar, dev dalgalarla selfie çekmek için bölgeye geldi.

    YERE DÜŞTÜ

    Vatandaşlar tehlikeyi göze alıp, dalgalar eşliğinde selfie çekti. Bazıları duvarı aşan dalgaların etkisiyle yere düştü. Çevredekiler tarafından kaldırılan vatandaşlar, fotoğraf çekmeyi sürdürdü.

    Antalya dalga selfie

    Bölgedeki oyun parkındaki aletler ile banklar dalgaların etkisiyle yerinden sökülürken, bazı ünlü restoranların da camları patladı.

    Antalya dalga selfie

    Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çakılla kaplanan yolu temizlemek için geçici olarak trafiğe kapattı.

    Antalya dalga selfie

    Antalya dalga selfie

    Antalya dalga selfie

    Antalya dalga selfie

    Antalya dalga selfie

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