Antalya'da dalga ile selfie

Antalya'da dalga ile selfie

Antalya’yı etkisi altına alan fırtına ve yağış dev dalgaların oluşmasına sebep olurken tehlikeye aldırış etmeyen bazı vatandaşlar, selfie yarışına girdi.

Antalya'da hızı saatte 132 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar nedeniyle Konyaaltı Caddesi'ndeki sahil şeridi, dev dalgalara teslim oldu.

Boyu zaman zaman 10 metreyi aşan dalgalar, sahil şeridini dövdü. Dalgalar, denize yakın olan noktadan ana yola kadar ulaştı.

Yağmurun ve fırtınanın dinmesiyle birlikte Antalyalılar, dev dalgalarla selfie çekmek için bölgeye geldi.

YERE DÜŞTÜ

Vatandaşlar tehlikeyi göze alıp, dalgalar eşliğinde selfie çekti. Bazıları duvarı aşan dalgaların etkisiyle yere düştü. Çevredekiler tarafından kaldırılan vatandaşlar, fotoğraf çekmeyi sürdürdü.

Bölgedeki oyun parkındaki aletler ile banklar dalgaların etkisiyle yerinden sökülürken, bazı ünlü restoranların da camları patladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çakılla kaplanan yolu temizlemek için geçici olarak trafiğe kapattı.

















