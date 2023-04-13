İHA

Antalya’nın Aksu ilçesindeki Kumköy Sahili’ne çardaklar kuruldu…

Çevre köylerin yanı sıra diğer ilçelerden de gelen dar gelirli vatandaşlar; denize sıfır, ormanla iç içe lüks otellerin yanı başında ücretsiz tatil yapıyor.

Mayıs ayında başlayan tatil, kasıma kadar sürüyor.

Diğer taraftan pandemiyle birlikte doğal yaşama artan ilgi sonucu son iki yıldır kurulan çardak sayısında yüzde 100'e varan artış yaşandı.

Bayram sonrası yoğunluğun katlanacağı düşünülen bölgede boya ve çevre düzenleme çalışmaları başladı.

Bölgede şu anda 1000’e yakın çardak bulunuyor.

2016 yılında beri çardakta kaldığını dile getiren Hasan Ali Küçükkurt, şunları söyledi:

Çocukları gezmeye getirmek istemiştim, sonra burada kalmaya başladık. Eşim astım hastası kendim de şeker hastasıyım, her yaz buraya gelerek kalıyoruz. Sıcak olduğu için köyde duramıyoruz. Biz dar gelirli kişiler için burada yaşamak çok iyi. İhtiyaçlarımızı karşılıyoruz, köy de yakın. Marketimiz de açılıyor. Ekmek, su, buz, gıda ürünleri geliyor. Bizim caretta carettalara bir zararımız yok. Bayramdan sonra taşınmaya başlarız, ben kendim zaman zaman gelip burada kalıyorum. Çöpleri kendimiz topluyoruz.