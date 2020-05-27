Antalya'da demir çubuklu kavgada 6 kişi gözaltına alındı

İki grup arasında çıkan sopalı ve demir çubuklu kavgada 4 kişi yaralandı, bir kişi beyin kanaması geçirdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde soğuk hava deposu kiralayarak çilek paketleme ve alım-satım işi yapan A.Ö., İ.Ö. ve İ.Ö., şüpheli S.Y. ile aralarında ticari anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı.

S.Y., akrabaları A.Y., K.Y., C.Y., Y.Y., C.Y., İ.Y. ve Ö.Y. ile birlikte soğuk hava deposuna gelerek, ellerindeki sopa ve demir çubuklarla A.Ö., İ.Ö. ve İ.Ö.’yü yaraladı.

YARALANAN BİR KİŞİ BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Kavgada 4 kişi yaralanırken, biri aldığı darbeler nedeniyle beyin kanaması geçirdi.

Jandarma ekipleri olayın faillerini yakalamak için operasyon başlattı.

Çalışma sonucunda 6 şüpheli gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi.

Antalya’da demir çubukla kavga eden 6 şüpheli gözaltına alındı

34 BİN 650 LİRA PARA CEZASI

Öte yandan, hastanede şüphelilerin akrabaları ve arkadaşları yoğun kalabalık oluştururken, jandarma hastanede güvenlik önlemleri aldı.

Kavgaya karışan tüm şüphelilere İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararına muhalefet etmekten kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere, toplamda 34 bin 650 lira idari yaptırım uygulandı.