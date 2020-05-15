Yasak olmasına rağmen falezlerdeki kayalık alanda denize giren 5 kişiye para cezası uygulanırken, bir genç yazılan cezaya tepki gönderdi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 4 Türk ve Alman vatandaşı, merdivenlerle inilen kayalık alanda denize girdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

CEZADAN KAÇMAK İÇİN DENİZE ATLADI

Çoğunluğu genç olan grup, polis ekipleri tarafından uyarıldı.

Polisin ceza keseceğini fark eden gençlerden birisi ise denize atlayarak, kaçmaya çalıştı.

Ekipler, gencin yakalanması için bölgeye deniz polisi talep etti. Yasağa uymayan 5 kişiye, 3 bin 150’şer lira ceza kesildi.

Antalya'da denize giren 5 kişiye ceza kesildi ViDEO

"ADAMA 3 BİN LİRA CEZA MI KİLİTLEYEYİM"

Bu sırada cezaya sinirlenen ve Adanalı olduğunu belirten bir genç, “10 dakika olmadı gelmişim, 3 bin 150 lira ceza yiyeceğim. Babam ‘git ödeyebiliyorsan öde, ödeyemiyorsan bu evde de kalma' diyecek. Adama 3 bin lira ceza mı kilitleyeyim” dedi. Deniz polisinin denizde izini kaybettiren diğer kişiyi arama çalışması sürüyor.