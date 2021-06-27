Antalya'da sokakta yaşayan Bekir S., denizi kirlettiği gerekçesiyle tartıştığı Atilla A. ile Özcan G.’yi falçatayla boğazlarından yaraladı.

Saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi üzerinde yer alan falezlerin alt kısmında meydana gelen olayda, falezlerin alt kısmında atıl durumda bulunan plaja çadır kuran evsiz Bekir S., sabah saatlerinde Atilla A. ve Özcan G. ile denizi kirletme yüzünden tartıştı.

FALÇATAYLA 2 KİŞİYİ BOĞAZINDAN YARALADI

Atilla A. ile Özcan G., akşam saatlerinde tekrar Bekir S.'nin çadır kurduğu noktaya giderek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bekir S., yanında bulunan falçatayla iki arkadaşı boğazlarından yaraladı. Atilla A. ve Özcan G., 40 metrelik falezlerden kendi imkanlarıyla yukarı çıkarak hastaneye gitti.

Antalya'da denizi kirletme kavgasında 2 kişi falçatayla yaralandı VİDEO

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HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekibi, Bekir S.'yi bulunduğu çadırdan alarak yukarı çıkardı. Bekir S.'nin de aldığı darbeler sonucu yaralandığını belirtmesiyle olay yerine ambulans çağrıldı. Sağlık ekipleri Bekir S.'nin ilk müdahalesini ambulansta yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Bekir S., Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

FALÇATA ARANDI AMA BULUNAMADI

Polis ekipleri evsiz olan ve falezlere çadır kuran Bekir S.'nin üstünde ve yanında bulunan eşyalarında falçatayı aradı, ancak bulamadı. Atilla A. ve Özcan G.’nin hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.













