Antalya'da, DJ'in şüpheli ölümü

43 yaşındaki Mahir Kıvrak, girdiği küvette cansız şekilde bulundu.

Antalya'da, DJ Mahir Kıvrak, evinin banyosundaki küvette Avusturyalı eşi Anna Kıvrak tarafından ölü bulundu.

Kepez ilçesindeki bir eğlence merkezinde DJ'lik yapan Mahir Kıvrak, dün akşam evine geldi. Kıvrak, ikiz çocuklarıyla bir süre oynadıktan sonra üst kata çıkıp banyoya girdi.

Avusturyalı eşi Anna Kıvrak ise alt katta çocuklarıyla kaldı. Genç kadın, uzun süre yanlarına gelmeyen eşinin yattığını düşünüp çocuklarıyla uykuya daldı.

KÜVETTE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Sabah uyanan Anna Kıvrak, kahvaltıya çağırmak için gittiği eşini, banyoda küvet içerisinde hareketsiz bir şekilde gördü.

DJ KENZO OLARAK BİLİNİYORDU

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, Kıvrak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mahir Kıvrak’ın otellerde uzun süredir DJ olarak çalıştığı ve "DJ Kenzo" olarak bilindiği öğrenildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCUNDA BELİRLENECEK

Polis, eve geldiğinde alkollü olduğu iddia edilen Mahir Kıvrak’ın, şofbenden elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Kıvrak'ın kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak.