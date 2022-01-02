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    Antalya'da domuz saldırısı sonucu 50 metre yükseklikten düşüp öldü

    Antalya'nın Alanya ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte ava giden A.T. (57), domuz saldırısı sonucu dengesini kaybederek, kayalıklardan düştü. 50 metre yükseklikten düşen A.T., hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 02.01.2022 - 21:18
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    Antalya'da domuz saldırısı sonucu 50 metre yükseklikten düşüp öldü

    Saat 17.30 sıralarında Alanya’nın Toslak Mahallesi’nde meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla birlikte domuz avına çıkan A.T., bir domuzun saldırması sonucu dengesini kaybederek 50 metre yükseklikten kayalıklara düştü.

    HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, A.T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.  A.T.’nin cansız bedeni AKUT ekipleri tarafından kayalıklardan indirildi.

    Antalya da domuz saldırısı sonucu 50 metre yükseklikten düşüp öldü #1

     

     

     


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