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    Antalya'da dur ihtarına uymayan gençler yakalandı

    Polisin dur ihtarına uymayan iki gençten biri motosikletlerinin devrilmesi sonucu yakalanırken, olay yerinden kaçan diğer genç, emniyete giderek teslim oldu.
    • İHA
    • 13.05.2020 - 17:41
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    Antalya'da dur ihtarına uymayan gençler yakalandı

    Antalya'da kırmızı ışıklarda yanına gelen trafik polislerini gören 2 genç, polisin dur ihtarına uymayarak motosikletle kaçtı.

    Kırmızı ışık ihlali yaparak Hisar Caddesi'ne dönen gençler, bir mahalleye ters şeritten girip polisten kaçmaya devam etti.

    MOTOSİKLET DEVRİLİNCE YAKALANDI

    Gençlerin kullandığı motosiklet, çevre yolu köprüsü yakınlarında devrildi.

    Ayağı motosikletin altında kalan sürücü O.C. trafik ekiplerince yakalanarak olay yerine gelen ekiplere teslim edilirken, motosiklette yolcu olarak bulunan ve adının S.D. olduğu belirlenen arkadaşı ise olay yerinden kaçtı.

    GENÇLERE PARA CEZASI UYGULANDI

    Motosiklet sürücüsüne; sürücü belgesiz motosiklet kullanmak, polisin dur ihtarına uymamak, motosikletin plakası ve muayenesinin bulunmaması, kırmızı ışık ve şerit ihlali yapmak suçlarından toplam 6 bin 646 lira para cezası uygulandı.

    Ayrıca Şelale Polis Karakolu'na götürülen motosiklet sürücüsü O.C. ve karakola gelerek teslim olan arkadaşı S.D.’ye, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal suçundan 3 bin 150’şer lira ceza uygulandı.

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