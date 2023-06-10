Antalya'da düşürdüğü parası bulunan inşaat ustası gözyaşlarına boğuldu Antalya'da yolda yürürken düşürdüğü 2 bin 300 lirasını bulan esnaftan alan inşaat ustası gözyaşını tutamadı.

AA

Antalya'nın Serik ilçesi Orta Mahalle'de esnaf olan Emin Zafer Özdemir, iş yerinin önünde 2 bin 300 lira buldu.

Paranın sahibini araştırırken güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Özdemir, görüntülerden parayı düşüren inşaat ustası Veli İçtemur'a ulaştı.

Özdemir'in parayı teslim ettiği İçtemur gözyaşlarını tutamadı.

"Olması gerekeni yaptık"

Gazetecilere açıklama yapan esnaf Emin Zafer Özdemir, "Parayı sahibine teslim ederek olması gerekeni yaptık" dedi.

İçtemur ise parasını düşürdüğünü fark ettikten sonra aramaya başladığını anlattı.

Zabıtaya müracaat ettiğini dile getiren İçtemur, "Bu arada bir esnaf paramın bulunduğunu söyledi. Ben de parayı bulan kardeşimizin yanına geldim. Allah, kendisinden razı olsun. Demek ki hala böyle insanlar var. Ben zor durumda olan biriyim" diye konuştu.