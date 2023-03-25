Antalya’da e-Devlet’ten gelen ihtarı kontrol etmeyen aile, eşyalarıyla birlikte evden çıkartıldı 2 çocuk babası, kiralık ev tutarken imzaladığı tahliye taahhütnamesi dolayısıyla ev sahibi tarafından gönderilen ihtarı e-Devlet’ten kontrol etmeyince kapısında icra memurlarını gördü. Apar topar evden çıkartılan aile, eşyaları ile birlikte sokakta kaldı.

İHA

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde yaşayan elektronik tamircisi Deniz Yıldız (44), bundan 1,5 yıl önce 4 katlı bir apartmanda kiralık daire tuttu.

Eşi ve 2 çocuğuyla burada yaşamaya başlayan Yıldız’dan iddiaya göre ev sahibi yüksek kira istedi.

İcra memurları kapıya dayandı

Yıldız’ın belirtilen kirayı ödeyemeyeceğini söylemesi üzerine ev sahibi tahliye taahhütnamesini devreye soktu.

Dün kapısında icra memurları, polis ve hamalları gören Yıldız neye uğradığını şaşırdı.

Eşyalarıyla birlikte evden çıkartılan Yıldız Ailesi, sokakta kaldı.

"İlanları Rusça vermeye başlamışlar"

Yaşananları anlatan Yıldız, şunları söyledi:

Kapıyı açtığımızda 10-11 tane polis, 10-15 hamal ve icra memurları vardı. Acil evi boşaltmamızı istediler. Karşı tarafın avukatından 12 saat süre istedik, onu da vermediler. Yasal olarak hiçbir şey yapma hakkımız yoktu, her şey kesinleşmişti. Evi tutarken tahliye taahhütnamesi bize mecbur kılıyorlar, ona istinaden boşaltıldı. e-Devlet’ten ihtar göndermişler, biz de dikkat etmedik. İcra memuru görevini yapacağını söyledi ve yaptı. Akşam çoluk çocuk burada kaldık, eşyalarımızın çalınmaması için. Ev arıyorum ama ilanları Rusça vermeye başlamışlar. Türkçe ilan yok. Antalya’nın köylerine falan bakacağız. O da olmazsa memleketimize döneceğiz.

"Çocukların eğitimini kurtarmak istiyoruz"

Kirasını günü gününe ödediğini savunan Yıldız, Antalya’da bütçelerine uygun kiralık bir ev bulmanın oldukça zor olduğunu belirterek, “10 bin liradan aşağı ev yok. Sokakta kalacak halimiz de yok. 2 çocuğum var aynı zamanda depremzede bir gencimize kapımızı açmıştık. Üniversitede okuyan kızım var. Yetişkin oğlum var, o da üniversite sınavlarına hazırlanıyordu. Evi, eşyayı geçtik artık çocukların eğitimini kurtarmak istiyoruz. Zaten eşyalarımızın çoğu rezil oldu.” ifadelerini kullandı.