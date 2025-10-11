Antalya'da Ekim ayında termometreler 28 dereceyi gösterdi: Vatandaşlar sahilleri doldurdu

Antalya'da vatandaşlar yaz-kış demeden sahilleri doldurmaya devam ediyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 28, deniz suyu sıcaklığı ise 26 derece ölçüldü.

SAHİLDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'nde hareketliliğe neden oldu.

Yabancı turistler ve kent sakinleri, plajlardan denize girdi, kumsalda güneşlendi, bazıları da palmiye ağaçları altında yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü.

ÇOCUKLARIN DENİZ EĞLENCESİ

Çocuklar, Varyant bölgesinden kayalıklardan denize atlayarak Akdeniz'in mavi sularında kulaç attı.

Bazı turistler, su sporları istasyonlarından jet ski, yelkenli ve deniz paraşütü yaptı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Varyant Seyir Terası'nda da yoğunluk gözlendi.

Güneşli havayı fırsat bilenler, tarihi Kaleiçi'ni gezdi, Yat Limanı'ndan tekne turlarına katıldı.