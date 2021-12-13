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    Antalya'da el yapımı alkol yaparak satan şahıs kişi, tutuklandı

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir kişinin el yapımı alkol satın aldığı şahıs tutuklandı.
    • İHA
    • 13.12.2021 - 20:39
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    Antalya'da el yapımı alkol yaparak satan şahıs kişi, tutuklandı

    Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi’nde alkol aldıktan sonra fenalaşan ve hastanede yoğun bakıma alınan H.S.’nin el yapımı alkolü satın aldığı M.O. ve K.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

    TUTUKLANDI

    Cumhuriyet savcısı tarafından sorguları yapılan M.O. ve K.Y., tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Zanlılardan M.O. ‘taksirle yaralama’ suçundan tutuklanırken, K.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    ZEHİRLENEN KİŞİ ENTÜBE EDİLDİ

    Sahte alkolden zehirlenerek Manavgat Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan H.S.’nin ise tedaviye cevap vermediği, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisinde entübe edildiği öğrenildi.

    Antalya da el yapımı alkol yaparak satan şahıs kişi, tutuklandı #1

    Antalya da el yapımı alkol yaparak satan şahıs kişi, tutuklandı #2

    Antalya da el yapımı alkol yaparak satan şahıs kişi, tutuklandı #3

    Antalya da el yapımı alkol yaparak satan şahıs kişi, tutuklandı #4

    Antalya da el yapımı alkol yaparak satan şahıs kişi, tutuklandı #5

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