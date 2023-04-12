Antalya'da elektrik teline konan kuşları uzaklaştırmaya çalışan 2 kişi akıma kapıldı Antalya'da elektrik teline konan kuşları sopayla uzaklaştırmaya çalışan 2 kişi, akıma kapıldı. 2 arkadaş ağır yaralandı.

DHA

Antalya'da yaşanılan ilginç olayda, iki kişi canından oluyordu..

Geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde, Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde elektrik direğinin teline konan kuşları uzaklaştırmak için uzun bir sopayla tele vuran bir kişi ve yine aynı sopaya temas eden arkadaşı elektrik akımına kapıldı.

Ayaklarının altından kıvılcım çıktı

Ayaklarının altından kıvılcım çıktığı görülen 2 arkadaşın sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın yaşandığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.