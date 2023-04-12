DHA
Antalya'da yaşanılan ilginç olayda, iki kişi canından oluyordu..
Geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde, Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde elektrik direğinin teline konan kuşları uzaklaştırmak için uzun bir sopayla tele vuran bir kişi ve yine aynı sopaya temas eden arkadaşı elektrik akımına kapıldı.
Ayaklarının altından kıvılcım çıktı
Ayaklarının altından kıvılcım çıktığı görülen 2 arkadaşın sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kazanın yaşandığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.