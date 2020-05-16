Antalya'da eşini sosyal medyada taciz eden şahsı vurdu

Antalya'da eşini sosyal medyada taciz eden şahsı vurdu

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Sosyal medya hesabından kadın fotoğrafıyla hesap açıp, eşini taciz eden şahsı vuran, kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sosyal medyada kadın fotoğrafıyla sahte hesap açan M.A.K., N.S.'nin eşine arkadaşlık isteği gönderdi.

N.S.'nin eşi ise gelen arkadaşlık isteğini, ortak arkadaşılarının olması üzerine kabul etti.

Arkadaşlık isteğini kabul eden kadın, M.A.K. tarafından taciz mesajları almaya başlayınca durumu eşine anlattı.

EŞİ GİBİ YAZIŞARAK, ŞÜPHELİYİ PARKA ÇAĞIRDI

N.S., kadın fotoğrafının olduğu hesabın gerçek sahibini öğrenmek için eşi gibi yazışmaya başladı.

N.S., M.A.K.'yi bir çocuk parkına davet etti.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTI

Otomobiliyle parka gelen M.A.K karşısında kadının, eşini görünce kaçmaya başladı.

N.S., yanında getirdiği av tüfeğiyle M.A.K.'nin bulunduğu otomobile arkadan ateş açarak şahsı yaraladı.

YARALANAN ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan M.A.K. otomobiliyle yaklaşık 2 kilometre giderek, bir akaryakıt istasyonundakilerden yardım istedi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.A.K., Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

KADININ, EŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Jandarma tarafından evinin yanında yakalanan N.S. ise gözaltına alındı.

Şüpheli verdiği ilk ifadede, vurduğu kişiyi tanımadığını, aralarında daha önceden husumet olmadığını belirterek, M.A.K.'nin bir kadın adı ve fotoğrafıyla sosyal medyada sahte hesap açıp, eşine uygunsuz tekliflerde bulunduğunu belirtti.

Jandarmada işlemleri tamamlanan N.S., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.