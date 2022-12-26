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    Antalya’da evcil hayvan sahipleri 'çip taktırma’ sırasına girdi

    Evde yaşayan kedi, köpek ve gelinciğe çip taktırmak isteyen hayvan sahipleri, il müdürlüklerinde yoğunluk oluşturdu.
    • 26.12.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 11:16
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    Antalya’da evcil hayvan sahipleri 'çip taktırma’ sırasına girdi

    'Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik' kapsamında evcil hayvanlara çip takma zorunluluğu süresi, 31 Aralık 2022'de bitecek.

    Kedi, köpek ve gelincik sahipleri, il, ilçe tarım müdürlüklerine ya da yetki verilen kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere ilgili beyannameyle başvuru yaparak, hayvanlarını kayıt altına aldırabilecek.

    Para cezası var

    Tarım ve Orman Bakanlığı'nın dijital kimliklendirme projesi kapsamında 1 Ocak'a kadar evcil kedi ve köpeklere çip taktırmayan hayvan sahiplerine ise 5199 sayılı kanuna göre 3 bin 642 lira para cezası uygulanacak.

    Antalya’da evcil hayvan sahipleri çip taktırma’ sırasına girdi #1

    Türkiye genelinde 1 milyonu aşan çip uygulaması yapıldı

    Kedi ve köpeğine çip taktırmak isteyen hayvan sahipleri, Antalya İl Tarım Müdürlüğü'nde uzun sıra oluşturdu.

    DHA’ya konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, “Yıl sonuna yaklaştığımız için yoğunluk var. Türkiye genelinde 1 milyonu aşan çip uygulaması yapıldı. Antalya'da 66 bin hayvana çip takıldı. Hayvan sahipleri uygulamanın son günlerinde müdürlüklerimize yoğun olarak geliyor. Süre uzatılmayacak. Yılbaşına kadar başvuru yapılması halinde çip takımı sonrasında da devam edilecek. 31 Aralık'a kadar hayvan sahipleri mutlaka başvuru yapmalı.” dedi.

    Antalya’da evcil hayvan sahipleri çip taktırma’ sırasına girdi #2

    ‘Hayvanların sokağa bırakılmasını da engelleyecek’

    İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde 'Kaju' adını verdiği kedisine çip taktırmak için bekleyen Can Yüksel, uygulamanın hayvan sahipleri için çok faydalı olduğunu dile getirdi.

    Uygulamayla hayvanların sokağa bırakılmasının da engelleneceğini aktaran Yüksel, uzun süre sıra beklediğini anlattı.

    Uygulama kapsamında Antalya'da 3 gelincik, 32 bin 108 köpek, 33 bin 892 kediye çip takılıp, kayıt altına alındı.

    Antalya’da evcil hayvan sahipleri çip taktırma’ sırasına girdi #3

    Antalya’da evcil hayvan sahipleri çip taktırma’ sırasına girdi #4

    Antalya’da evcil hayvan sahipleri çip taktırma’ sırasına girdi #5

    Antalya’da evcil hayvan sahipleri çip taktırma’ sırasına girdi #6

    Antalya’da evcil hayvan sahipleri çip taktırma’ sırasına girdi #7

    Antalya’da evcil hayvan sahipleri çip taktırma’ sırasına girdi #8

    Antalya’da evcil hayvan sahipleri çip taktırma’ sırasına girdi #9

    Antalya’da evcil hayvan sahipleri çip taktırma’ sırasına girdi #10


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