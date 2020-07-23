Antalya'da evi yandı: Yardım talebi cevapsız kalmadı

Çıkan yangında evi yanan 60 yaşındaki kadının yardım çağrıları olumlu sonuçlandı. Yaşlı kadının evinin yeniden yapılması için gerekli malzeme yardımı kendisine ulaştırıldı.

Antalya Alanya'da bir evde yangın çıktı.

13 Temmuz tarihinde elektrik kaçağı nedeniyle çıkan yangında evi küle dönen 60 yaşındaki Fatma Özcan, tek başına yaşıyordu.

BELEDİYE EVİNİN YAPIMINA YARDIM ETTİ

Özcan’ın yardım talebine ise Alanya Belediyesi yetişti. Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Fatma Özcan’ın evinin bir an önce yapılarak kendisine teslim edilmesi için yoğun mesai harcadı.

EV İÇİN TEMEL ATILDI

Fatma teyzenin talebiyle Alanya Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, ilk iş olarak ivedilikle harabeye dönen evi yıktı. Ardından 50 torba çimento, 1 kamyon kum, kalıp ve demir desteğiyle evin temeli hazırlandı. Ardından Alanya Belediyesi beton ekibi tarafından temel betonlama işlemi tamamlandı.