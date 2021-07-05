Euro
10.3014
0.03%
Dolar
8.6843
0.05%
Altın
499.16
0.07%
Borsa
1.377
0%
Bitcoin
297.115
-0.92%
EXEN Coin
29.86
2.50%
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Antalya'da faciayı engellemek için kamyonu yan yatırdı

    Antalya'da freni boşalan kamyonun sürücüsü, faciaya neden olmamak için direksiyonunu kırarak kamyonu yan yatırdı.
    • İHA
    • 05.07.2021 - 06:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da faciayı engellemek için kamyonu yan yatırdı

    Korkuteli-Antalya Karayolu'nda gece saatlerinde eşiyle birlikte seyir halinde olan sebze nakliyecisi Servet Günhan'ın kullandığı 07 FJ 177 plakalı kamyonun freni boşaldı.

    Kamyonun sürücüsü, önündeki araç konvoyunu görünce faciaya neden olmamak için direksiyonunu kırarak kamyonu yan yatırdı.

    DİREKSİYONU KIRARAK KAMYONU YAN YATIRDI

    Günhan, trafikten dolayı yavaş ilerleyen araç konvoyunu görünce önce kornaya basmaya başladı, araçlara yaklaşınca ise direksiyonu kırarak kamyonunu yan yatırdı.

    Sürüklenen kamyon 4 araca çarptıktan sonra yan bir şekilde yolda durdu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Antalya da faciayı engellemek için kamyonu yan yatırdı #1

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Kaza sonrası kamyon sürücüsü Günhan ve yanındaki eşi ile diğer araçlardaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar araçlardan çevredekilerin yardımıyla çıkartılırken, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

    Kazanın şokunda olan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Günhan ve eşi ise yakınlarına ait bir araçla tedavi için hastaneye kaldırıldı.

    Antalya da faciayı engellemek için kamyonu yan yatırdı #2

    ''ÇARPMAMAK İÇİN KAMYONU YATIRMIŞ''

    Kamyon şoförünün arkadaşı Fikret Şahin, “Konvoydan dolayı sıkışan trafik yoğunluğuna çarpmamak için kamyonu yatırmış. Yanında eşi de vardı. Bir ağır yaralının olduğu söyleniyor ama inşallah o da kurtulur. Üzüldüler. Sonuçta can var” dedi.

    Antalya da faciayı engellemek için kamyonu yan yatırdı #3

    KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

    Kamyonun yolu kapatmasından dolayı trafik uzun süre kilitlenirken, polis ekipleri orta bariyerleri kaldırtarak bir süre trafiği karşı şeritten verdirdi.

    Kazayla ilgili başlatılan inceleme ise sürüyor.

    Antalya da faciayı engellemek için kamyonu yan yatırdı #4

    Antalya da faciayı engellemek için kamyonu yan yatırdı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir