Antalya'da fenomen olmak isteyen çocuklar çaya atladı
Antalya'da yaşları 12 ila 14 arasında değişen 6 çocuk, sosyal medyada fenomen olmak için çektikleri video için, köprüden çaya atladı. Çocukların tehlikeli hareketleri cep telefonuyla görüntülendi.
- İHA
- 09.05.2021 - 17:19
Antalya'nın Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi’nde yaşları 12 ila 14 arasında değişen 6 çocuk, sosyal medya sayfalarından paylaşmak için bir video çekmeye karar verdi.
3 METREDEN ÇAYA ATLADILAR
6 çocuk, sosyal medyada paylaşılması için sosyal medya sayfasının ismini söyleyip, yaklaşık 3 metre yükseklikteki köprüden Düden Çayı’na atladı.
Çocukların tehlikeli serinliği cep telefonu kamerasına yansırken, gönderdikleri video ise sayfa tarafından sosyal medyada paylaşıldı.