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Antalya'da fenomen olmak isteyen çocuklar çaya atladı

Antalya'da fenomen olmak isteyen çocuklar çaya atladı

Antalya'da yaşları 12 ila 14 arasında değişen 6 çocuk, sosyal medyada fenomen olmak için çektikleri video için, köprüden çaya atladı. Çocukların tehlikeli hareketleri cep telefonuyla görüntülendi.