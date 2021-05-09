Euro
10.0431
0.16%
Dolar
8.2554
0.26%
Altın
489.37
0.94%
Borsa
1.457
1.09%
Bitcoin
481.379
-0.13%
EXEN Coin
34.70
0.72%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Antalya'da fenomen olmak isteyen çocuklar çaya atladı

    Antalya'da yaşları 12 ila 14 arasında değişen 6 çocuk, sosyal medyada fenomen olmak için çektikleri video için, köprüden çaya atladı. Çocukların tehlikeli hareketleri cep telefonuyla görüntülendi.
    • İHA
    • 09.05.2021 - 17:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da fenomen olmak isteyen çocuklar çaya atladı

    Antalya'nın Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi’nde yaşları 12 ila 14 arasında değişen 6 çocuk, sosyal medya sayfalarından paylaşmak için bir video çekmeye karar verdi.

    3 METREDEN ÇAYA ATLADILAR

    6 çocuk, sosyal medyada paylaşılması için sosyal medya sayfasının ismini söyleyip, yaklaşık 3 metre yükseklikteki köprüden Düden Çayı’na atladı.

    Çocukların tehlikeli serinliği cep telefonu kamerasına yansırken, gönderdikleri video ise sayfa tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

    Antalya da fenomen olmak isteyen çocuklar çaya atladı #1

    Antalya da fenomen olmak isteyen çocuklar çaya atladı #2

    Antalya da fenomen olmak isteyen çocuklar çaya atladı #3

    Antalya da fenomen olmak isteyen çocuklar çaya atladı #4

    Antalya da fenomen olmak isteyen çocuklar çaya atladı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir