Kaçan kurbanlık danalar trafiğin yoğun olduğu yollarda ilerlerken, 6 kişinin kesmeye çalıştığı bir dana kasabı kafası ile yere savurdu.

Sakin bir bayramın geçirildiği turizm kenti Antalya’da üç farklı noktada kaçan kurbanlık danalar, vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

TRAFİĞE KARIŞTILAR

Varsak bölgesinde sahibinin elinden kaçan dana trafiğin yoğun olduğu Süleyman Demirel Bulvarı’na çıktı. Araçların arasında ilerleyen danayı sürücüler meraklı bakışlarla izledi.

İkinci dana ise Gazi Bulvarı’nda yine trafiğin arasında ilerlerken kameralara yansıdı. Topçular kanal boyunda ilerleyen bir dana ise sahibinin kovalaması üzerine mısır ekili araziye daldı.

Her üç danayı da sahipleri uzun uğraşlar sonucu yakaladı.

Antalya’da firari danalar araç trafiğine karıştı

KASABI YERE SAVURDU

Aksu ilçesinde ise iki kişi, danayı boynundan kesmek için kafasını yere yatırmak istedi. Dana da kafasını sert bir şekilde sallayınca bir kişi beton zemine savruldu.

Diğer kişiler danayı zapt etmek istese de başarılı olamadı. 6 kişinin danayı kesme çabası renkli görüntüler oluşturdu.