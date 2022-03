Antalya’da fırtına, caminin minaresini yıktı, evlerin çatılarını uçurdu

Serik ilçesinde sağanak, fırtına ve hortum nedeniyle bir caminin minaresi yıkılırken, ev ve seralar hasar gördü, elektrik hatları koptu.

Antalya'nın Serik ilçesi Çandır Mahallesinde saat 22.00 sıralarında etkili olan fırtına, hortum ve sağanak, bölgede hasara neden oldu. Çandır Mahallesi Merkez Camii’nin minaresi, cami müezzini Emin Uygun’a ait evin üzerine devrildi. O sırada evde bulunan müezzin Uygun, eşi ve 2 çocuğunu alarak evi terk etti.

"EV HER AN GÖÇEBİLİR"

Cami müezzini Emin Uygun, “Yaklaşık bir saat önce çıkan lodosta ailemle evdeyken bir uğultu ve ses geldi. Evin tavanı indi kalktı. Minarenin göçtüğünü anladım, hemen çocuklarımı alıp evden uzaklaştım. Herhangi bir can kaybı yok. Sadece evde maddi hasar meydana geldi. Minare komple indi, yarısı yerde yarısı evin üzerinde. Hala tehlike devam ediyor. Ev her an göçebilir. Biz uzaklaştık. Elektrikleri kestirdik” dedi.

"BÜYÜK BİR AFET ATLATTIK"

Serik Belediyesi Meclis Üyesi Ergüven Yılmaz, "Saat 22.00 sıralarında şiddetli bir yağmur ve fırtına geldi. Bir uğultu duyduk. Ben camiye yakın bir yerde oturuyorum. Minarenin yıkıldığını duyduk. Dışarı çıktığımda minarenin yıkıldığını gördüm. Daha sonra mahallemizi aracımla dolaştım. Bazı evlerin ve seraların yıkıldığını gördüm. Büyük bir afet atlattık. Can kaybı olmaması bizi mutlu etti ama çok hasar var” dedi.

"AŞAĞIDAN GELEN HORTUM, EVİ YERLE BİR ETTİ"

Hortumda prefabrik evi yıkılan Ali İhsan Nacak ise "Aşağıdan bir hortum geldi bir anda evi yerle bir etti. Evi daha yeni yaptırmıştık. İçerisinde oturan yoktu. Ev tamamen harabeye döndü. Seralarda zarar var. Bende yok ama amcamın serası ve halamın evinde ve seraları çöktü” dedi.

HORTUM, ÇOK SAYIDA SERA VE EVE ZARAR VERDİ

Hortum nedeniyle bölgede çok sayıda sera ve ev zarar gördü. Eski belediye binası önünde bulunan ağacın devrilmesi nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Serik-Çandır yolu üzerinde bulunan elektrik direkleri de devrildi, elektrik hatları koptu. Kopan kablolar nedeniyle jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı.