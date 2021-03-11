Meteoroloji'nin kuvvetli fırtına uyarısı yaptığı Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, 18 dereceye ulaşan sıcakta denize girerek keyifli vakit geçirdi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından, saat 15.00'ten sonra Antalya Körfezi'nde hızı 88 kilometreye ulaşması beklenen kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşların tedbirli olması için uyarı yapıldı.

Hava sıcaklığının 18 dereceye ulaştığı kentte güneşli güne başlayanlar, Konyaaltı sahilinde yürüyüş yaptı.

DALGALI DENİZE GİRDİLER

Sahilde güneşlenip denize girenler dalgalı denizin keyfini çıkardı. Bazıları sahilde oturarak güneşin keyfini çıkarırken bazıları da oltalarıyla balık avladı.

Antalya'da öğleden sonra yağış beklendiği, kuvvetli fırtınanın da yarın öğleden sonraya kadar etkili olacağı belirtildi.

Antalya'da fırtına öncesi deniz keyfi VİDEO





















