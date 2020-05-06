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    Antalya'da fren yerine gaza basınca duvara çarptı

    Muratpaşa'da sürüş denemesi yapan kadın sürücü, kazayı yara almadan atlattı.
    • İHA
    • 06.05.2020 - 15:05
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    Antalya'da fren yerine gaza basınca duvara çarptı

    Antalya'da bir sürücü, otomobilini park edeceği esnada fren yerine gaza basınca duvara çarptı.

    Kaza, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde meydana geldi.

    FREN YERİNE GAZA BASTI

    Yeni sürüş denemelerine başlayan kadın sürücü, kısa şehir turunun ardından evinin olduğu sokağa geldi.

    Fren yerine gaza basınca duvara çarptı VİDEO

    DUVARA ÇARPTI

    Sokağına gelen sürücü, park etmek için evinin önündeki otoparka dönüş yaptı.

    Bu sırada paniğe kapılan sürücü, fren yerine gaza basınca apartmanın duvarına çarptı.

    Otomobilin ön bölümü hurdaya dönerken, aracın hava yastıkları açıldı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

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