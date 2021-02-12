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    Antalya'da gasp yapan sevgililer tutuklandı

    Antalya'da 'krize girdim' yalanıyla otomobiline bindiği iki sürücünün bıçak zoruyla parasını gasbeden Zeliha Ö. ile kendisine yardım eden erkek arkadaşı Gürsel G., tutuklandı.
    • DHA
    • 12.02.2021 - 16:03
    • Güncelleme : 12.02.2021 - 16:16
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    Antalya'da gasp yapan sevgililer tutuklandı

    Antalya'nın Kepez ilçesi Yeni Hal Caddesi'nde meydana gelen olayda Zehra Ö., farklı zamanlarda 'krize girdim' yalanıyla durdurduğu iki otomobilin sürücüsünden para istedi.

    Verilen 5'er lirayı yetersiz bulan Zeliha Ö., yanında bulunan bıçağı çekerek, sürücülerden daha fazla para vermesini istedi.

    Zeliha Ö., her iki sürücünün üzerindeki paraları alarak kendisine gözcülük yapan erkek arkadaşı Gürsel G. ile kaçtı.

    TUTUKLANDILAR

    Sürücülerin şikayeti üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla Zeliha Ö. ile erkek arkadaşı Gürsel G. kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen iki şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan sevgililer, sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

    Antalya da gasp yapan sevgililer tutuklandı #1

    Antalya da gasp yapan sevgililer tutuklandı #2

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