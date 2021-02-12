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Antalya'da gasp yapan sevgililer tutuklandı

Antalya'da gasp yapan sevgililer tutuklandı

Antalya'da 'krize girdim' yalanıyla otomobiline bindiği iki sürücünün bıçak zoruyla parasını gasbeden Zeliha Ö. ile kendisine yardım eden erkek arkadaşı Gürsel G., tutuklandı.