Antalya'da gençler tehlikeye aldırış etmeden kayalıklardan atladı
- 04.09.2022 - 15:52
- Güncelleme : 04.09.2022 - 15:52
Marmara Bölgesi'nde yağış etkili olurken Akdeniz'de ise sıcak hava etkisini sürdürüyor.
Nisan ayından itibaren yoğun turist akınının yaşandığı Antalya'da, sahiller yoğun ilgi görmeye devam ediyor.
Sıcaklık 33 derece
Türkiye'nin en önemli turizm bölgelerinden olan kentte, termometreler 33 dereceyi gösterirken nem oranı ise yüzde 58 seviyelerinde seyrediyor.
Yüksek nem ve hava sıcaklığı nedeniyle bunalan vatandaşlar, serinlemek için kendilerini serin sulara attı.
Antalya'da gençler tehlikeye aldırış etmeden kayalıklardan atladı VİDEO
En çok çocuklar eğlendi
Sahile gelenlerden bazıları güneşlenmeyi, bazıları ise yüzmeyi tercih etti. Akdeniz'in serin sularında en çok eğlenen ise yine çocuklar oldu.
6 metrelik kayalardan atladılar
Öte yandan Konyaaltı Sahili'nde falezlerin altında bulunan 6 metrelik kayadan gençlerin denize atladığı görüldü.
Her sene klasikleşen ve bir türlü önüne geçilemeyen duruma bu sene de rastlandı.
Gençler, tehlikeye aldırış etmeden kayalıktan kendilerini suya bıraktı.