Sıcaktan bunalan gençler kendilerini sahillere attı. Kimisi denizde yüzmeyi tercih ederken kimisi ise klasikleşen 6 metre yükseklikteki kayalıklardan kendilerini suya bıraktı.

Marmara Bölgesi'nde yağış etkili olurken Akdeniz'de ise sıcak hava etkisini sürdürüyor.

Nisan ayından itibaren yoğun turist akınının yaşandığı Antalya'da, sahiller yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Sıcaklık 33 derece

Türkiye'nin en önemli turizm bölgelerinden olan kentte, termometreler 33 dereceyi gösterirken nem oranı ise yüzde 58 seviyelerinde seyrediyor.

Yüksek nem ve hava sıcaklığı nedeniyle bunalan vatandaşlar, serinlemek için kendilerini serin sulara attı.

Antalya'da gençler tehlikeye aldırış etmeden kayalıklardan atladı VİDEO



En çok çocuklar eğlendi

Sahile gelenlerden bazıları güneşlenmeyi, bazıları ise yüzmeyi tercih etti. Akdeniz'in serin sularında en çok eğlenen ise yine çocuklar oldu.

6 metrelik kayalardan atladılar

Öte yandan Konyaaltı Sahili'nde falezlerin altında bulunan 6 metrelik kayadan gençlerin denize atladığı görüldü.

Her sene klasikleşen ve bir türlü önüne geçilemeyen duruma bu sene de rastlandı.

Gençler, tehlikeye aldırış etmeden kayalıktan kendilerini suya bıraktı.

























