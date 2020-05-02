Antalya'da bir grup genç, sokağa çıkma kısıtlamasını dans ederek ihlal etti.

Koronavirüs önlemleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı’nın 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta aldığı sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Antalya’da ilginç görüntüler, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da gençlerin dans kaçamağı

CADDEYE ÇIKIP MÜZİKLE DANS ETTİLER

Muratpaşa ilçesi Güzelbağ Mahallesi’nde bir caddeye çıkan 6 genç, müzik eşliğinde dans etti. Sosyal mesafe kuralına uygun dans eden gençleri gruptan bir kişi de cep telefonuyla kaydetti.

"HAREKETLERE BAK"

Yine aynı bölgeye yakın bir yerde saatler sabaha karşı 05.44’ü gösterdiğinde sokağa çıkıp kendi kendine dans etmeye başladı. Görüntüleri çeken vatandaş ise, dans eden kişi hakkında “Dayı kafayı yemiş. Aslanım benim hareketlere bak" derken, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla çekilip sosyal medyada paylaşılan dans görüntüleri, bazı kullanıcıları kızdırdı, bazılarını da güldürdü.