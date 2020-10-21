Antalya'da gençlerin kayalıklarda tehlikeli eğlencesi

Antalya'nın Konyaaltı sahilinde bir grup gencin ip ve zincir düzeneği ile tırmandıkları kayalıklardan denize atladıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Antalya'da, ekim ayının ortasında deniz sezonu devam ediyor.

Sahilin keyfini en çok çocuklar çıkartıyor. Konyaaltı sahiline gelen gençler, kayalıkların üzerine tırmanarak kendilerini denize bırakıyor.

DÜZENEK YAPMIŞLAR

Deniz seviyesinden 1 metre kadar yüksekteki kayalığa çıkabilmek için ip ve zincirle düzenek hazırlayan gençler, önce tırmanıyorlar sonra da kayaların üzerinden kendilerini suya bırakıyor.

Gençlerin tehlikeli atlayışını ise arkadaşları cep telefonlarına kaydediyor.

"TEHLİKELİ ATLAYIŞLAR YAPIYORLAR"

Ailesiyle İstanbul'dan gelen 62 yaşındaki Ertuğrul Hoşkeser, görüntünün endişe verici olduğunu söyledi. Hoşgezer, "Tehlikeli atlayışlar yapıyorlar. Aslında oraya tırmanmak başlı başına tehlike. Bir de kolay tırmanmak için düzenek hazırlamışlar." dedi.





























