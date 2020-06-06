Antalya'da güvenlik görevlisi kalp krizinden öldü

46 yaşındaki görevli, ziyaret için gittiği iş yerinde, yerine başka bir kişinin alındığını görünce kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 5 ay önce özel güvenlik şirketinde işe başlayan bir çocuk babası 46 yaşındaki Mahmut Nedim Yenicil, Ramazan Bayramı arifesinde hastaneye başvurdu.

5 gün rapor verilen güvenlikçi, iddiaya göre raporun fotoğrafını çekip, iş yerine ait WhatsApp grubunda paylaştı. Yenicil, "Müdürüm ben rahatsızlandım. Doktor 5 gün rapor yazdı." diye yazdı.

ŞİRKET SAHİBİNİN CEVABI

Yine iddiaya göre raporu gören şirket sahibi C.D. de "Rapor alan personel arkadaşımız raporu bittikten sonra başlamasın. Öncelikle ücretsiz izne çıkaralım." diye cevap verdi.

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YERİNE BAŞKASI İŞE BAŞLADI

Rapor süresi dolduktan sonra ücretsiz izne çıkarılan Mahmut Nedim Yenicil, sık sık çalıştığı iş yerini ziyaret etti. Yenicil, 30 Mayıs günü saat 21.34'te de çalıştığı sitenin güvenlik kulübesine gitti. Yenicil, yerine başka bir kişinin işe alındığını gördü. Aniden fenalaşan Yenicil, önce duvara çarptı, ardından koltuğa yığıldı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Mahmut Nedim Yenicil, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yapılan otopside, Yenicil'in kalp krizinden öldüğü belirlendi.

"İŞTEN ÇIKARILACAĞI SÖYLENDİ"

Mahmut Nedim Yenicil'in mesai arkadaşı Mustafa Kemal Erten, arkadaşının iş akdinin ücretsiz izinden sonra sonlandıracağının kendisine de söylendiğini belirterek, “Ben de bu durumu Nedim'e anlattım. İşten çıkarılacağını öğrenen arkadaşım, sürekli çalıştığı iş yerine giderdi. Bir umutla tekrar işine geri dönmeyi düşünüyordu. Bunun sinir ve stresiyle en son gittiği gün kalp krizi geçirip, vefat etti. Şirket yetkilileri, aileyle ilgilenmedi. Hatta başsağlığı bile dilemediler. Arkadaşım evli, 15 yaşında liseye giden oğlu, bakmakla yükümlü olduğu yaşlı annesi vardı. Yeni motosiklet almıştı. Bunun borcu devam ediyordu." diye konuştu.

EŞİ ÖLDÜĞÜNE İNANAMADI

Mustafa Kemal Erten'in nişanlısı Merve Barut ise olay günü hastaneye gittiğini, Mahmut Nedim Yenicil'in eşinin hastaneye geldiğini ifade ederek, “Kadın hastaneye eşinin motosiklet kazası geçirdiğini zannederek geldi. Eşinin öldüğüne inanamadı. Hatırladıkça çok kötü oluyorum. Kadının 'Eşimin kalp hastalığı yoktu. Onun şekeri vardı. Sapasağlamdı. Kalbine bir şey olmuş olamaz. Ben oğluma şimdi ne diyeceğim' sözleri hala kulaklarımda." dedi.