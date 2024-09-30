Antalya'da hakkında 33 yıl hapis cezası bulunan suç makinesi yakalandı

İHA
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.
33 YIL 9 AY HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU
Yapılan çalışmalar sonucunda, M.M. isimli şahsın 100 suç kaydı bulunduğu ve 33 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
TUTUKLANDI
Düzenlenen operasyon neticesinde Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış