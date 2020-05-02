Antalya'da hamile kadın karpuz aşerdi, vali izin verdi

Sosyal medya aracılığıyla karpuz alabilmek için yardım isteyen hamile kadın, sesini valiye duyurdu.

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Antalya'da, vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik il genelinde Vefa Destek grupları ve Antalya Valiliği Açık Kapı uygulamasıyla hizmetler veriliyor.

Sokağa çıkma yasağı kapsamında vatandaşlardan bu süreçte ilginç talepler de geliyor.

"HAMİLE KADINLAR NE YAPSIN"

Hamile olan Cansu Akdemir Tümer isimli kadın, sosyal medyada Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu etiketleyerek bir yardım talebinde bulundu.

Twitter hesabından valiye ulaşmaya çalışan kadın, “Ya Allah aşkına sokağa çıkma yasağı yapıyorsunuz, kendim başta olmak üzere diğer hamile kadınlar ne yapsın? Aşerilen şeylere ulaşamıyoruz bu durum gerçekten çok kötü! Hormonlarım zaten tavan valla ağlıcam artık." diye yazdı.

İKİ SAATLİK ÖZEL İZİN VERİLDİ

Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla, Antalya Valiliği Açık Kapı Projesi kapsamındaki görevliler, hamile kadınla iletişime geçerek, karpuz aşerdiği öğrenilen kadının eşine iki saatlik özel izin verildi.

Özel izinle Cansu Akdemir Tümer'in eşi, sokağa çıkma kısıtlaması dışında olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nden karpuz alarak evine geri döndü.

"HAKKINIZI ASLA ÖDEYEMEM"

İsteği kabul edilen Cansu Akdemir Tümer, “Sayın valim başta olmak üzere size ve tüm çalışanlarınıza yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Şöyle bir zaman diliminde asla hakkınızı ödeyemem. Allah hepinizden razı olsun." diyerek teşekkür etti.

"CANSU HANIM'I CEVAPSIZ BIRAKAMAZDIK"

Vali Münir Karaloğlu ise, “Cansu Hanım'ı cevapsız bırakamazdık. Makul ve masum talebini değerlendirdik. Sokağa Çıkma Kısıtı kapsamında, eşine 2 saatlik izin vererek talebinin yerine getirilmesine imkan sağladık. Tüm kadınlarımıza sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum." dedi.