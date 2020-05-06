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    Antalya'da hastaneden kaçan korona şüphelisi yakalandı

    Koronavirüs şüphesiyle gözetim altında tutulduğu hastaneden kaçan kişi otogarda yakalanarak, tekrar hastaneye götürüldü.
    • AA
    • 06.05.2020 - 17:41
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    Antalya'da hastaneden kaçan korona şüphelisi yakalandı

    Antalya'da koronavirüs şüphesiyle gözetim altında tutulan Y.C. isimli şahıs, hastaneden kaçtı.

    Kaçan şahıs, İlçeler Terminali'ne geldi.

    HASTANEDEN KAÇTI, OTOGARDA YAKALANDI

    Otogarda görevli polis ekipleri, kimlik sorgulamasını yaptıkları kişinin koronavirüs taşıdığı şüphesiyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kontrol altında bekletilen şahıs olduğunu belirledi.

    Polis ve özel güvenlik ekipleri, Y.C.'nin etrafında güvenlik çemberi oluşturarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    TEKRAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

    Otogara gelen koruyucu kıyafetli sağlık ekibi, Y.C.'yi ikna etmeye çalıştı.

    Çantasından çıkardığı ilaçları gösteren Y.C., ikna edilerek ambulansla yeniden hastaneye götürüldü.

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